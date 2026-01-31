Anno giudiziario Sottani | Giustizia divisa tra privilegiati ed esclusi il diritto penale è dell’insicurezza

Quest’anno l’attenzione si concentra sui problemi della giustizia. Sottani denuncia una divisione tra privilegiati ed esclusi e segnala che il diritto penale si concentra sull’insicurezza. La criminalità cresce: aumentano i reati legati alla droga, alla violenza di genere, ai furti in casa e alle risse in strada. La situazione si fa sempre più difficile da gestire.

Il Procuratore generale di Perugia critica i “pacchetti sicurezza” e il populismo giudiziario: “Serve cultura, non solo carcere” Un quadro di "recrudescenza" di reati, dalla droga alla violenza di genere, fino ai furti in abitazione e alle risse di strada. È quanto segnalato da Sergio Sottani, procuratore generale presso la Corte d’appello di Perugia, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Una relazione in cui trova spazio anche una critica netta alla risposta dello Stato, fatta di "pacchetti sicurezza" ciclici, "impulsivi" e "non sempre rispettosi dei canoni minimi di coerenza e razionalità giuridica".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Anno giudiziario

Mercoledì 10 dicembre alle ore 16:30 si terrà presso Casa Sanfilippo, nel Parco archeologico della Valle dei Templi, un incontro intitolato “Il diritto penale tra etica e giustizia”.

Il procuratore Sottani commenta la riforma della giustizia, evidenziando come essa modifichi l’equilibrio tra autonomia del potere giudiziario e controllo politico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Anno giudiziario

Argomenti discussi: Giustizia, il procuratore Sottani: La Riforma interviene sull’architrave dell’autonomia; Aumentano i reati da codice rosso, i furti in appartamento e la violenza minorile; Presidente della Corte d'Appello di Perugia, criticità per la carenza di organico; Infiltrazioni mafiose, sicurezza e violenza di genere: le criticità in Umbria.

Anno giudiziario, Corte Appello Roma: Toghe vulnerabili. Atteso discorso Nordio a MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Anno giudiziario, Corte Appello Roma: 'Toghe vulnerabili'. Atteso discorso Nordio a Milano ... tg24.sky.it

Calabria, l'anno giudiziario tra miracoli e collasso: il distretto di Catanzaro è ai minimi terminiMentre Reggio Calabria diventa punto di riferimento mondiale contro il narcotraffico, Catanzaro lancia l'allarme: 45 magistrati per gestire gli appelli di sette tribunali. La 'ndrangheta è la più pot ... msn.com

Le preoccupazioni dei magistrati per l'indipendenza della magistratura espressa anche nell'annuale inaugurazione dell'anno giudiziario davanti al Capo dello Stato. Da Il Corriere della Sera del 31 gennaio 2026 - facebook.com facebook

Quei vertici di Corti d'appello con le tessere di corrente in tasca, grazie alle quali hanno fatto carriera, che hanno trasformato le loro relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario in comizi corporativi contro la riforma, hanno realizzato il miglior spot per il Si' x.com