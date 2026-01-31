Questa mattina si apre ufficialmente l’anno giudiziario nelle Corti d’Appello di tutta Italia. Le toghe si presentano con un senso di vulnerabilità crescente, secondo quanto si legge nelle parole di alcuni giudici. A Palermo, il discorso si fa ancora più acceso: alcuni hanno accusato di aver strumentalizzato la figura di Falcone per spingere una riforma della giustizia. La cerimonia segna l’inizio di un anno che si preannuncia complesso, con molte questioni ancora da affrontare.

Dopo l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 in Cassazione, è il turno delle ventisei Corti d’Appello. In un clima teso, a meno di due mesi dal referendum sulla separazione delle carriere, sono state ascoltate le relazioni dei presidenti per i singoli distretti, che hanno lanciato campanelli di allarme sulla riforma e sulla posizione delle toghe. Una riforma che Nordio, presente a Milano, ha difeso (così come aveva fatto durante il discorso in Cassazione davanti al capo di Stato Sergio Mattarella) dicendo che «non avrà e non deve avere effetti politici». Questa legge - ha aggiunto - non è fatta né contro nessuno né a favore di nessuno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Anno giudiziario nelle Corti d’Appello: «Toghe appaiono più vulnerabili che mai». A Palermo: «Strumentalizzato Falcone per la riforma»

Approfondimenti su Corti d Appello

#Corti-d’Appello || Questa mattina si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario nelle Corti d’Appello.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Corti d Appello

Argomenti discussi: Amministrazione della Giustizia: si inaugura l’Anno giudiziario 2026; Mattarella all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026 presso la Corte Suprema di Cassazione; Anno giudiziario, Nordio: Tesi blasfeme contro riforma giustizia; Anno giudiziario: presidio Cgil e Fp Cgil contro una riforma della giustizia che non funzionaGiustizia sotto attacco, il lavoro non è un dettaglio. Presidio congiunto Cgil davanti al Palazzo di Giustizia di Milano – sabato 31 gennaio, ore 11–13.

Anno giudiziario, Corte Appello Roma: Toghe vulnerabili. Atteso discorso Nordio a MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Anno giudiziario, Corte Appello Roma: 'Toghe vulnerabili'. Atteso discorso Nordio a Milano ... tg24.sky.it

Quest’anno, il Guardasigilli sarà a Milano, mentre a Napoli parteciperà alla cerimonia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.A Milano sarà presente il ministro della Giustizia, a Napoli il sottosegretario Mantovano. Flash mob per il No al referendum annunciato davanti al tribunale ... repubblica.it

Il suicidio di Tino Santangelo non deve essere strumentalizzato per farne uno spot per il Sì al referendum. Da La Repubblica Napoli del 29 gennaio 2026 - facebook.com facebook