Questa mattina le Corti d’Appello si sono riunite per l’apertura ufficiale dell’anno giudiziario 2026. Tra tensioni e critiche, si discute ancora sulla riforma proposta dal governo. Il ministro Nordio ha ribadito che non rafforza l’esecutivo, ma molti giudici temono che possa indebolire l’indipendenza della magistratura. La situazione resta calda, mentre nelle prossime settimane si aspetta un confronto più approfondito.

Dopo l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 in Cassazione, è il turno delle ventisei Corti d’Appello. In un clima teso, a meno di due mesi dal referendum sulla separazione delle carriere, sono state ascoltate le relazioni dei presidenti per i singoli distretti, che hanno lanciato campanelli di allarme sulla riforma e sulla posizione delle toghe. Una riforma che Nordio, presente a Milano, ha difeso (così come aveva fatto durante il discorso in Cassazione davanti al capo di Stato Sergio Mattarella) dicendo che «non avrà e non deve avere effetti politici». Questa legge - ha aggiunto - non è fatta né contro nessuno né a favore di nessuno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Anno giudiziario nelle Corti d’Appello, tensione sulla riforma. Nordio: «Non rafforza il governo»

Argomenti discussi: Amministrazione della Giustizia: si inaugura l’Anno giudiziario 2026; Mattarella all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026 presso la Corte Suprema di Cassazione; Anno giudiziario, Nordio: Tesi blasfeme contro riforma giustizia; Anno giudiziario: presidio Cgil e Fp Cgil contro una riforma della giustizia che non funzionaGiustizia sotto attacco, il lavoro non è un dettaglio. Presidio congiunto Cgil davanti al Palazzo di Giustizia di Milano – sabato 31 gennaio, ore 11–13.

Anno giudiziario, Corte Appello Roma: Toghe vulnerabili. Atteso discorso Nordio a MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Anno giudiziario, Corte Appello Roma: 'Toghe vulnerabili'. Atteso discorso Nordio a Milano ... tg24.sky.it

Nervi tesi all’inaugurazione dell’anno giudiziario, le proteste dei magistrati sulla riforma della Giustizia: «Toghe mai così vulnerabili»Da Roma a Palermo, oltre a Milano e Caltanissetta: gli interventi dei magistrati critici con il ministro Carlo Nordio. Il procuratore di Napoli Gratteri: «Parla di blasfemia? Inappropriato» ... open.online

È “blasfemo” dire che il governo vuol minare l’indipendenza della magistratura. Anzi, è “una grossolana manipolazione divinatoria di una realtà immaginaria”. Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione – l’ultima, forse, con le carriere - facebook.com facebook

Inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani: 'La trasversalità del SÌ - Verso il referendum: un percorso lungo 40 anni'. Pubblichiamo il programma provvisorio della Inaugurazione dell'Anno Giudiziario che si terrà a Roma, nei giorni 6 febbraio 2026 x.com