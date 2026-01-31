Anno giudiziario l’intervento della presidente dell’Anm reggina Stilo

Nel giorno di apertura dell’anno giudiziario, Antonella Stilo, presidente dell’Anm di Reggio Calabria, ha preso la parola davanti a magistrati, avvocati e autorità. Ha parlato di sfide e problemi che il sistema giudiziario locale deve affrontare, senza giri di parole. La sua voce si è fatta sentire forte e chiara, sottolineando la necessità di rinnovare le procedure e rafforzare l’indipendenza della magistratura. La platea ha ascoltato attentamente, consapevole delle parole di un rappresentante che non ha paura di parlare chiaro.

Una relazione che ha richiamato i valori costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura denunciando le criticità strutturali del sistema giudiziario nel distretto La presidente dell'Anm reggina ha collocato il suo discorso nel vivo di una accesa campagna referendaria sulla riforma costituzionale della magistratura, richiamando l'attenzione sulla portata di tale riforma oltre la semplice etichetta mediatica di "separazione delle carriere". Secondo Stilo, infatti, il vero bersaglio del disegno di legge risiederebbe nella struttura del Consiglio Superiore della Magistratura, investito di cambiamenti significativi nella composizione e nelle competenze, con spostamento della funzione disciplinare verso una nuova Alta Corte.

