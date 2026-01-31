Anno giudiziario il pg Zucca a Genova | Rischio di involuzione democratica con la riforma Il fine è il riassetto tra poteri

Il procuratore generale Zucca di Genova mette in guardia: con la nuova riforma rischia di peggiorare la situazione democratica. Secondo lui, l’obiettivo di riorganizzare i poteri potrebbe portare a un indebolimento del ruolo dei magistrati e a un controllo più diretto da parte dell’esecutivo. Zucca avverte che questa strada potrebbe portare a una perdita di autonomia, avvicinando troppo il processo decisionale politico e giudiziario. La preoccupazione è che, in futuro, il potere giudiziario perda la sua indipendenza, con risch

“Il fine politico di imbrigliare l’azione del pm attraverso la separazione delle carriere, attraendolo inevitabilmente nella sfera dell’esecutivo, se non direttamente, attraverso il raccordo con la maggioranza parlamentare, è questione di tempo e appare ineluttabile. Di qui il dovere di denunciare il concreto rischio di una involuzione della stessa democrazia ”. È l’allarme lanciato da Enrico Zucca, procuratore generale di Genova, durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario 2026. Un intervento applauditissimo da una sala gremita di magistrati, incentrato in larga parte sui rischi legati alla “riforma della magistratura”, “coperta dalla foglia di fico della separazione delle carriere ”: “Mai nella storia delle riforme sono state avanzate e realizzate proposte di tale vasta portata sulla scorta di così fragili e ambigue evidenze”, afferma Zucca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

