Anno giudiziario Borrelli | Abbiamo davanti a noi sfide importanti e notizie importanti

Reggio Calabria si prepara a un nuovo anno giudiziario tra sfide e risultati. Il capo della procura, Borrelli, sottolinea che, nonostante le risorse limitate, gli apparati giudiziari della città hanno ottenuto risultati significativi. La frase è chiara: il lavoro svolto è di livello importante, e si guarda avanti con realismo e determinazione.

"Il bilancio giudiziario dell'attività di Reggio Calabria credo che sia di livello assai importante. Gli apparati giudiziari, anche date le condizioni in cui si trovano ad operare che non sono eccezionali per disponibilità di risorse, hanno prodotto risultati importantissimi nell'attività di.

