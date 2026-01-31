Anno giudiziario a Napoli Covelli | Abbattuti gli arretrati ma aumenta la violenza

A Napoli si apre l’Anno giudiziario e il procuratore Covelli fa il punto sulla situazione. Dice che gli arretrati sono stati abbattuti, ma la violenza tra le strade continua ad aumentare. La giustizia sembra migliorare nel saldo tra fascicoli in arrivo e fascicoli chiusi, ma i problemi legati alla criminalità e alle bande di giovanissimi restano.

Migliora il saldo della giustizia tra fascicoli in arrivo e fascicoli chiusi, in un distratto che conferma alcuni aspetti legati alla criminalità diffusa, alla gang di giovanissimi e al.

