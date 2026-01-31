Anni Novanta | quando la musica era un modo di stare dentro le cose

Gli anni Novanta tornano a farsi sentire con forza, questa volta non solo nelle note musicali, ma anche nei ricordi di chi li ha vissuti. La musica di quel periodo aveva un modo tutto suo di entrare nelle cose, di accompagnare le giornate e di segnare un’epoca. Ripensando a quei tempi, si capisce quanto fosse diversa l’atmosfera, più genuina e meno filtrata. È un’epoca che ancora oggi lascia il segno, anche se spesso si parla più volentieri degli Ottanta.

Parlo spesso degli anni Ottanta perché le sonorità a cui torno, istintivamente, vengono da lì. Sono quelle che sento più mie. Ma questo non esclude altro. Gli anni Novanta, per esempio: il decennio in cui mi sono sentito nel posto giusto, al momento giusto. In Italia, poi. il rock (e non solo) mica si limitava a scimmiottare ciò che succedeva altrove: si reincarnava, senza sfigurare. “Madonna santa, quanta musica girava”. Qualche giorno fa la notizia del ritorno dei C.S.I. mi ha riportato dritto lì, ne ho scritto. Non come operazione nostalgia, ma come corto circuito. Due giorni in macchina con loro in loop. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Undercover Miss Hong è un K-drama che, attraverso la commedia, affronta temi di potere, lavoro e identità, ambientato nella Corea degli anni Novanta.

