anguillara in migliaia ai funerali dei genitori di carlomagno

Migliaia di persone si sono radunate oggi ad Anguillara per i funerali dei genitori di Carlomagno. La chiesa era piena di amici, parenti e cittadini che volevano dare l’ultimo saluto alla coppia, colpita da una perdita improvvisa. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande commozione, con molti che si sono stretti intorno a Carlomagno e alla sua famiglia. La comunità si stringe nel dolore, ricordando che anche nei momenti più difficili, si può trovare conforto nella solidarietà.

“Dio non fa mai mancare la delicatezza del suo amore, anche quando l’uomo arriva a compiere gesti che sembrano non lasciare più via d’uscita. Oggi siamo chiamati al silenzio”. È stato l’incipit dell’omelia di don Paolo Quattrini, parroco della Regina Pacis di Anguillara Sabazia, durante i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, celebrati in una chiesa gremita e attraversata da un dolore composto. Il sacerdote ha invitato a fermarsi, a non cedere alla tentazione del giudizio e delle parole inutili, ricordando come, in momenti così drammatici, anche ciò che si dice o si scrive possa trasformarsi in un peso insopportabile, alimentando livore e curiosità malsana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Domani ad Anguillara si terranno i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio.

