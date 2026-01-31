A Anguillara Sabazia si sono svolti i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. La chiesa era piena di persone, tutte in silenzio, per rispettare il momento di dolore. La cerimonia si è svolta senza clamore, con un’atmosfera di grande compostezza.

(LaPresse) Ad Anguillara Sabazia i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. La cerimonia si è svolta in una chiesa gremita, attraversata da un dolore composto. Al termine delle esequie, un lungo applauso ha accompagnato l’uscita dei feretri dei due coniugi, genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio che ha sconvolto Anguillara. Pasquale e Maria si sono tolti la vita il 24 gennaio scorso, pochi giorni dopo l’arresto del figlio. Ai funerali hanno partecipato circa mille persone. Presente anche Davide, il figlio minore della coppia, destinatario di una lettera lasciata dai genitori per spiegare le ragioni dell’estremo gesto, con un riferimento alla forte pressione e all’esposizione mediatica seguite al delitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Anguillara, i funerali dei genitori di Carlomagno: appello al silenzio

Approfondimenti su Anguillara Sabazia

Migliaia di persone si sono radunate oggi ad Anguillara per i funerali dei genitori di Carlomagno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Anguillara Sabazia

Argomenti discussi: Anguillara proclama lutto cittadino per i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio; Oggi i funerali dei genitori di Carlomagno, ad Anguillara è lutto cittadino; Chi ha aiutato Carlomagno? Gradini e strettoie: rilanciata la pista del complice. Sabato i funerali dei suoi genitori; Femminicidio Torzullo, i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sabato a Anguillara.

Folla silenziosa ad Anguillara per i funerali dei genitori di CarlomagnoAGI - Lutto cittadino oggi ad Anguillara Sabazia per i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, il 44enne in carcere a Civitavecchia dal 18 gennaio con l'accusa di aver ucciso la moglie Federica T ... msn.com

Anguillara, in migliaia ai funerali dei genitori di CarlomagnoAnguillara (Foto: Francesco Benvenuti/LaPresse) Dio non fa mai mancare la delicatezza del suo amore, ... msn.com

Anguillara, i funerali dei genitori di Carlomagno. Il parroco: «Ora silenzio» x.com

Lutto e assenze pesanti: la famiglia di Federica diserta i funerali dei genitori di Carlomagno. Lutto cittadino e ferite aperte: Anguillara si spacca. Tra pietà e rancore la tragedia dei genitori Carlomagno riaccende la frattura con i Torzullo nel giorno dei funerali Il - facebook.com facebook