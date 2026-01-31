anguillara centinaia di persone per i funerali dei coniugi carlomagno

Centinaia di persone si sono radunate ad Anguillara per i funerali dei coniugi Carlomagno. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, ancora sconvolta dalle due tragedie che si sono abbattute in pochi giorni. La chiesa era piena, con amici e vicini che hanno voluto dare l'ultimo saluto ai coniugi scomparsi.

In centinaia hanno partecipato al dolore che ha colpito la famiglia, che nel giro di pochi giorni ha affrontato due grandi tragedie. Al funerale presenti anche le sorelle di Federica, uccisa dal figlio dei coniugi Un silenzio che pesa più delle parole, spezzato solo da un lungo applauso, Anguillara Sabazia si è fermata così davanti ai feretri di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori dell’uomo che ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo. Una tragedia che in pochi giorni ha travolto una famiglia e una comunità intera, lasciando dietro di sé domande senza risposta e un dolore inconcepibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

