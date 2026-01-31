Angers-Metz domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica pomeriggio l’Angers riceve il Metz nel turno 20 di Ligue 1. I padroni di casa, ormai senza preoccupazioni, affrontano una squadra in crisi, ultima in classifica. La partita si gioca alle 17:15, con le formazioni ufficiali già annunciate e i pronostici che favoriscono i locali. I giocatori convocati sono pronti a scendere in campo per una sfida che potrebbe confermare il buon momento dell’Angers o dare qualche brivido in più al Metz, che cerca punti per risalire in classifica.

Turno numero 20 di Ligue1 e un Angers che naviga in acque tranquille riceve in casa un Metz ultimo e in grande difficoltà. Per gli scoitses pareggio da accogliere positivamente quello contro il Paris FC, e vantaggio sul terzultimo posto che si allunga a 9 punti. Interrotta la serie negativa e soprattutto si è voltato pagina dopo la brutta scoppola rimediata contro il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Angers Metz

Domenica 1 febbraio, alle 17:15, si gioca Angers contro Metz.

L'anticipo del diciassettesimo turno di Ligue 1 del 4 gennaio 2026 vede il Lorient di Pantaloni affrontare il Metz di Le Mignan.

Ultime notizie su Angers Metz

