Angelo restaurato in basilica a Roma con presunti lineamenti di Meloni Soprintendenza | Subito sopralluogo

Questa mattina la Soprintendenza ha effettuato un sopralluogo urgente nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, dopo che un intervento di restauro ha mostrato un angelo con lineamenti che ricordano quelli di Giorgia Meloni. La scoperta ha fatto subito scattare l’attenzione degli esperti, che vogliono capire se si tratti di una coincidenza o di qualcosa di più. Intanto, il restauro resta in sospeso: i tecnici vogliono analizzare meglio il volto prima di decidere i prossimi passi.

