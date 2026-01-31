Angelo con volto di Meloni? Per me non è problema parla il responsabile della basilica

Da periodicodaily.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un angelo con il volto di Giorgia Meloni è apparso in una chiesa di Roma. La scena si è svolta a San Lorenzo in Lucina, dove durante i lavori di restauro è spuntato il volto della premier dipinto su un muro, vicino alla sagrestia. Il responsabile del cantiere non si è tirato indietro: “Per me non è problema”, ha detto, commentando l’accaduto senza troppi entusiasmi.

(Adnkronos) – Un angelo con il volto di Giorgia Meloni, in una basilica in pieno centro a Roma: a San Lorenzo in Lucina, dove è in corso un importante restauro, il volto della premier è apparso in una cappella della basilica, vicino alla sagrestia: su un muro, con al centro il busto di Umberto II, l’angelo di sinistra tiene in mano la corona reale, mentre l’angelo di destra, con un volto che assomiglia a quello del presidente del Consiglio, tiene fra le mani una pergamena, su cui è raffigurata l’Italia: “La vollero i monarchici”, racconta monsignor Daniele Micheletti, responsabile della basilica.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Giorgia Meloni

“Angelo con volto della Meloni in basilica? Pd ossessionato, delirio mistico”

Questa mattina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è apparsa un’icona con il volto che somiglia a quello di Giorgia Meloni.

Roma, un angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è apparso un affresco che mostra un angelo con il volto di Giorgia Meloni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina spunta il suo ritratto; Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni; Angelo col volto della Meloni a Roma: il caso del restauro.

angelo con volto diAngelo con volto di Meloni? Per me non è problema, parla il responsabile della basilicaMonsignor Daniele Micheletti, responsabile di San Lorenzo in Lucina dopo le polemiche: 'Per me non è un problema' ... adnkronos.com

angelo con volto diRoma, un angelo con il volto di Giorgia Meloni a San Lorenzo in Lucina(LaPresse) - C’è un angelo con il volto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su un affresco al fianco del busto di Umberto II di Savoia nella basilica di San Lorenzo ... ilmattino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.