Angelo con volto di Meloni? Per me non è problema parla il responsabile della basilica

Un angelo con il volto di Giorgia Meloni è apparso in una chiesa di Roma. La scena si è svolta a San Lorenzo in Lucina, dove durante i lavori di restauro è spuntato il volto della premier dipinto su un muro, vicino alla sagrestia. Il responsabile del cantiere non si è tirato indietro: “Per me non è problema”, ha detto, commentando l’accaduto senza troppi entusiasmi.

(Adnkronos) – Un angelo con il volto di Giorgia Meloni, in una basilica in pieno centro a Roma: a San Lorenzo in Lucina, dove è in corso un importante restauro, il volto della premier è apparso in una cappella della basilica, vicino alla sagrestia: su un muro, con al centro il busto di Umberto II, l’angelo di sinistra tiene in mano la corona reale, mentre l’angelo di destra, con un volto che assomiglia a quello del presidente del Consiglio, tiene fra le mani una pergamena, su cui è raffigurata l’Italia: “La vollero i monarchici”, racconta monsignor Daniele Micheletti, responsabile della basilica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Giorgia Meloni “Angelo con volto della Meloni in basilica? Pd ossessionato, delirio mistico” Questa mattina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è apparsa un’icona con il volto che somiglia a quello di Giorgia Meloni. Roma, un angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è apparso un affresco che mostra un angelo con il volto di Giorgia Meloni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina spunta il suo ritratto; Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni; Angelo col volto della Meloni a Roma: il caso del restauro. Angelo con volto di Meloni? Per me non è problema, parla il responsabile della basilicaMonsignor Daniele Micheletti, responsabile di San Lorenzo in Lucina dopo le polemiche: 'Per me non è un problema' ... adnkronos.com Roma, un angelo con il volto di Giorgia Meloni a San Lorenzo in Lucina(LaPresse) - C’è un angelo con il volto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su un affresco al fianco del busto di Umberto II di Savoia nella basilica di San Lorenzo ... ilmattino.it Divampa la polemica per il restauro di un angelo raffigurato con il volto della premier Giorgia Meloni all'interno della chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Il parroco ammette: "In effetti la somiglianza c'è, ma io avvevo chiesto solo un restauro". Insorge il P - facebook.com facebook "L' #angelo ha il volto della #Meloni". Ma il restauratore smonta #Repubblica: "Lo vedete solo voi, neanche la voto" FOTO x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.