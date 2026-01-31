Ancora violenza e paura | donna aggredita per rapinale la borsa Salvata dai passanti a Bologna

Una donna è stata aggredita questa mattina a Bologna mentre cercava di difendere la borsa dal rapinatore. La ragazza ha urlato, attirando l’attenzione dei passanti che sono intervenuti in suo aiuto. Il rapinatore è scappato, ma è stato inseguito e bloccato da alcune persone, che hanno chiamato la polizia. La vittima è rimasta leggermente ferita, ma le sue condizioni non sono gravi. È il secondo episodio di violenza in pochi giorni, confermando come la città fatichi a trovare calma.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Non c'è pace a Bologna: dopo la rissa a bottigliate tra sbandati a porta Castiglione dell'altra sera, ancora una violenta aggressione sulla cerchia dei viali. Questa volta è accaduto la scorsa notte in via Zucchini, non distante da porta Mascarella. Una signora quarantenne che stava portando a spasso il cane per la passeggiata serale è stata aggredita da un'altra donna che ha tentato con tutte le forze di strapparle la borsetta. Visto che la vittima ha opposto strenua resistenza la rapinatrice ha raddoppiato gli sforzi facendo cadere a terra la quarantenne.

