Questa mattina a Montecitorio si è svolto un episodio che ha fatto discutere. CasaPound ha cercato di entrare alla Camera, ma è stato impedito. I membri del movimento di estrema destra sono rimasti fuori dalla porta, mentre davanti all’ingresso si sono radunati alcuni supporter. La scena ha riacceso il dibattito sulla presenza di gruppi estremisti nelle istituzioni e sulle misure di sicurezza da adottare.

Alle 11.30 di martedì 30 gennaio 2026, davanti all’ingresso principale della Camera dei Deputati a Montecitorio, si è consumato un scontro simbolico che ha acceso i riflettori su un nodo centrale della vita politica italiana: il confine tra libertà di espressione e sicurezza istituzionale. Il Comitato Remigrazione e Riconquista, con la partecipazione di esponenti di CasaPound, si preparava a tenere una conferenza stampa ufficialmente autorizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele. L’evento doveva presentare una proposta di legge volta a disciplinare la remigrazione dei migranti. L’accesso era stato concesso in base al regolamento, che prevede che solo un parlamentare possa prenotare le sale istituzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - “Ancora chiedete se siamo fascisti: e quindi?”: e CasaPound resta fuori dalla porta alla Camera. Il

Approfondimenti su CasaPound Roma

Quasi alle 11:30, un gruppo di membri di CasaPound si prepara a entrare nella sala stampa della Camera per una conferenza ufficiale.

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato la sala stampa alla Camera per bloccare l’evento sulla remigrazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su CasaPound Roma

Argomenti discussi: Ancora chiedete se siamo fascisti: e quindi?: e CasaPound resta fuori dalla porta alla Camera. Il faccia a faccia con Magi (e il poster di Matteotti), la ressa dei giornalisti, l'occupazione della sala: il racconto della mattinata; Dieci anni dopo siamo ancora a Fiumicello a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; Tempesta Kristin a Fatima. Scarpiello (Apg23): Siamo senza luce. Carichiamo i telefoni in auto.

Annullata conferenza stampa sulla remigrazione, l'esponente di CasaPound: Dopo vent'anni mi chiedete ancora se siamo fascisti?Annullata la conferenza stampa sulla remigrazione, la rabbia dell'esponente di CasaPound: Dopo vent'anni mi chiedete ancora se siamo fascisti? Avete fatto lo scoop. Siamo fuorilegge?. la7.it

“Ancora chiedete se siamo fascisti: e quindi”: e CasaPound resta fuori dalla porta alla Camera. Il faccia a faccia con Magi (e il poster di Matteotti), la ressa dei giornalisti, l’occupazione della sala: il racconto della mattinata x.com

Annullata conferenza stampa sulla remigrazione, l'esponente di CasaPound: "Dopo vent'anni mi chiedete ancora se siamo fascisti" - facebook.com facebook