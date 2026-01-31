Il Ministero dell’Interno ha deciso di continuare il progetto

Il Ministero dell’Interno ha approvato la prosecuzione (per il triennio 20262028) del progetto Sai "Ancona Provincia d’Asilo", stanziando una cifra imponente: quasi 11 milioni di euro l’anno, 33 complessivi. Il Comune di Jesi si conferma capofila di un’eccellenza nazionale, prima in Italia per numero di Comuni aderenti (ben 29) e capace di garantire un’ accoglienza diffusa in 148 appartamenti per 715 posti. Gestito dall’Asp Ambito 9 insieme alle cooperative sociali Vivere Verde, Cooss Marche, Polo 9 e Anolf, il progetto è un vero motore socio-economico. Nel 2024 ha offerto protezione a 1.011 beneficiari, generando risultati concreti: 418 contratti di lavoro, 81 tirocini e oltre 600 persone formate nella lingua italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ancona Provincia d’Asilo", la città confermata capofila del progetto

