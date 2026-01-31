Anche nel calcio femminile l' Inghilterra è di un altro pianeta | le cifre
In Inghilterra il calcio femminile cresce a ritmo rapido. Le squadre britanniche si distinguono per investimenti e sponsor di alto livello, che migliorano la qualità del gioco e portano più spettacolo. Il divario con il resto d’Europa diventa sempre più evidente, grazie a una politica che punta a far crescere il movimento senza sosta.
La Football Money League, la classifica che mette in fila i club europei in base al fatturato, è arrivata puntuale anche quest’anno: Real Madrid sempre in testa, unico club sopra il miliardo di euro (1161 milioni); Barcellona e Bayern a completare il podio; nessuna italiana nella top ten, nonostante l’Inter abbia registrato nel 2024-25 il record per la Serie A (538 milioni). C’è però un’altra Money League. Da qualche anno, infatti, Deloitte ne realizza una specifica per il calcio femminile. Sarebbe fuorviante fare confronti con i maschi: il fatturato cumulativo dei primi 15 club femminili è pari a 158 milioni nel 2024-25, contro i 10,7 miliardi dei primi 15 club maschili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
