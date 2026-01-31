Anche domenica tempo instabile nel Catanese | allerta gialla

Domenica di pioggia e rischio in Sicilia settentrionale. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla per tutta la zona, valido fino a domani sera. Le condizioni meteo rimangono instabili e si segnalano possibili problemi idrogeologici e idraulici. Le autorità invitano a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

La Protezione civile regionale ha diffuso per la Sicilia settentrionale un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 1 febbraio 2026. Per la giornata di domani, 1 febbraio, è prevista allerta gialla su Palermo, Trapani, Messina e Catania. Per la giornata di Domenica 18 gennaio, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per il messinese tirrenico orientale (Patti inclusa) e ionico, catanese, comparto centrale/meridionale, siracusano e ragusano.

