Anatomia del fallimento di una famiglia tradizionale dell’America del sud

Durante i festeggiamenti per i suoi 65 anni, Big Daddy, un proprietario terriero del Sud America, si trova al centro di un dramma familiare. Ignorando la malattia, i figli e le nuore si scontrano per l’eredità, mentre lui cerca di nascondere la verità. La festa si trasforma in un quadro di tensioni e segreti che esplodono sotto gli occhi di tutti.

La vicenda di La gatta sul tetto che scotta si svolge durante la festa per i sessantacinque anni di Big Daddy, proprietario terriero malato, che ignora la diagnosi di cancro, mentre figli e nuore si scontrano per l'eredità. Gooper e Mae puntano alla spartizione del suo patrimonio, la madre si prodiga per tutelare l'ordine familiare, mentre il figlio Brick – ex atleta alcolizzato – vive una crisi matrimoniale con Maggie. È lei la "gatta" evocata dal titolo dello spettacolo, una donna che vive una vita sospesa tra un passato di povertà e il pericolo costante di essere esclusa da una famiglia che misura tutto in termini di successo.

Approfondimenti su Big Daddy

Ultime notizie su Big Daddy

