Anastasia Raccagni alla Camera

Anastasia Raccagni, giovane di Pieve, ha preso il suo posto alla Camera dei Deputati. La neolaureata con 110 e lode ha presentato una tesi sul Centro di Cultura Socio-Sanitario, che tra l’altro ha aiutato a risolvere il problema dei medici di base. Ora si aspetta di capire cosa farà con il premio America Giovani, conferito dalla Fondazione Italia-Usa.

Anastasia Raccagni alla Camera dei Deputati (nella foto). La giovane pievese, neolaureata con 110 e lode grazie a una tesi sul Centro di Cultura Socio-Sanitario – che, tra l'altro, ha contribuito a risolvere il problema dei medici di base – è risultata vincitrice del Premio America Giovani, conferito dalla Fondazione Italia-Usa a 1.000 giovani neolaureati, e ha partecipato alla cerimonia di premiazione presso la Camera dei Deputati. "Per me è stato motivo di grande orgoglio rappresentare il mio Comune alla Camera portando la tesi dedicata al Centro di Cultura Socio-Sanitario di Pieve. "Un'esperienza concreta di buona amministrazione – racconta Anastasia –.

