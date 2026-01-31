Questa volta è l’Anacoura a salvare il Ravenna. La squadra di Perugia pareggia 1-1 con il Ravenna, ma la partita si decide ai rigori, dove i biancazzurri si impongono 4-3. La squadra di casa, con un modulo 4-3-1-2, prova a spingere fin dall’inizio, ma l’equilibrio rimane fino alla fine. I cambi nelle seconde frazioni di gioco non cambiano drasticamente le sorti del match, che si risolve ai calci di rigore.

Perugia 1 Ravenna 1 PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Dell’Orco, Riccardi, Angella, Tozzuolo; Megelaitis, Bartolomei (18’ st Joselito), Tumbarello; Manzari (18’ st Canotto); Montevago (40’ st Nepi), Bolsius (7’ st Bacchin). A disp. Moro, Vinti, Dottori, Giunti, Lisi, Napolano, Rondolini, Stramaccioni, Ternava. All. Tedesco. RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi, Esposito (44’ st Bianconi), Solini; Corsinelli, Tenkorang, Rossetti, Di Marco (15’ st Falbo), Rrapaj (35’ st Mandorlini); Italeng (44’ st Okaka), Spini (15’ st Fischnaller). A disp. Stagni, Borra, Calandrini, Da Pozzo, Luciani, Viola, Zakaria. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anacoura salva il Ravenna. A Perugia altra frenata

