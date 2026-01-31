Questa settimana ad Amici si sono vissuti momenti intensi. Maria Rosaria, la ballerina, è uscita dal programma in lacrime, lasciando tutti sconvolti. In studio, Celentano si è mostrata distrutta, mentre tra professori e nuovi concorrenti sono scoppiati alcuni scontri. La tensione è palpabile, e lo show si prepara a un’ultima fase molto agitata.

Anticipazioni Amici. La ballerina Maria Rosaria crolla dopo l’eliminazione a un passo dal Serale. Scontri tra professori e nuovi ingressi. Ecco cosa vedremo nella prossima puntata del Talent Show di Maria De Filippi! “Una caduta che fa rumore” La puntata che nessuno si aspettava. O forse sì? Maria Rosaria è fuori. E il palco di Amici 25 trema. Il 1° febbraio andrà in onda una delle puntate più intense della stagione. Sotto gli occhi severi dei giudici, tra tensioni e lacrime vere, è arrivata la decisione: Maria Rosaria, la ballerina di latino, è stata eliminata. Una scelta difficile, firmata da Francesca Tocca, che ha visto in lei talento, ma anche un blocco da superare. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Amici anticipazioni: eliminazione in lacrime, Celentano distrutta in studio

Approfondimenti su Amici Serale

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Amici anticipazioni: eliminazione in lacrime, Celentano distrutta in studio

Ultime notizie su Amici Serale

Argomenti discussi: Amici 25, le anticipazioni del 1° febbraio: un altro volto molto amato è stato eliminato, ecco chi è; Amici, anticipazioni e spoiler puntata 1 febbraio: un'eliminazione, ospiti e classifiche; Amici 25, un’allieva assente e battibecco tra Alessandra Celentano e un giudice; Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuola.

Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 1 febbraio: un'eliminazione inaspettata e due nuovi ingressiTutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 1 febbraio 2026 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Giorgia, Giuseppe Giofrè e Petit. msn.com

Amici 25, anticipazioni puntata del 1° febbraio: un eliminato, le sfide e gli ospiti in studioLe anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 1° febbraio, dalle ore 14 su Canale 5. Sfide, ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione spoiler. fanpage.it

#Amici: le anticipazioni della registrazione di oggi. Questo pomeriggio è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica prossima, 1 febbraio. Queste le anticipazioni fornite da #AmiciNews: - - - - - - - - - - Ospiti in studio Irma De Paola e Giusepp - facebook.com facebook

Amici 25, anticipazioni domenica 25 gennaio: rivoluzione nelle classifiche e addii inaspettati Scopri di più! x.com