Questa domenica, Amici torna in tv con una puntata ricca di emozioni. I nuovi allievi arrivano, alcuni piangono, altri affrontano le sfide del primo giorno. La registrazione di ieri ha mostrato un clima teso, tra sorrisi forzati e sguardi pieni di speranza. I professori cercano di mettere tutti a proprio agio, mentre i ragazzi si confrontano con le prime difficoltà. La scena si preannuncia intensa, con tanti momenti di suspense e qualche lacrima di troppo.

Amici torna in onda con la puntata pomeridiana di domenica 1 febbraio 2026 e le anticipazioni, visto che il talent è stato registrato ieri, raccontano una giornata intensa. L’aria di Serale si sente sempre di più: tra sfide decisive, classifiche che cambiano gli equilibri e discussioni tra professori, la puntata mette in fila diversi momenti chiave. Non mancano i giudici esterni, gli ospiti musicali e una eliminazione che lascia spazio a un nuovo ingresso in sala. Riccardo Stimolo criticato pesantemente prima del Serale I giudici esterni tra ballo e canto. Per questa puntata di Amici, le anticipazioni indicano una doppia giuria. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni, 1 Febbraio 2026: nuovi allievi, lacrime e sfide

