Ambra Angiolini beccata così | Nessuno se lo sarebbe aspettato

Ambra Angiolini è stata paparazzata mano nella mano con Pico Cibelli, e le foto hanno fatto subito il giro del web. Nessuno si aspettava di vederla così, e il gossip è esploso. I due sono stati avvistati insieme sotto i riflettori, alimentando le voci su una possibile relazione. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma il loro incontro ha già fatto parlare molto.

Ambra Angiolini e Pico Cibelli. Una foto, un evento e un volto noto della musica italiana: ecco cosa ha davvero scatenato il gossip Mano nella mano sotto i riflettori: Ambra ha un nuovo amore? Ecco cosa c’è dietro le foto che hanno fatto impazzire il web. Mano nella mano, sorrisi complici e un ingresso da coppia ufficiale all’evento Emporio Armani per Milano Cortina 2026. Ambra Angiolini ha riacceso i riflettori sul suo cuore. Al suo fianco? Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italy. Una scena che ha fatto scattare subito il gossip: nuovo amore in vista? Le foto, pubblicate da Whoopsee, parlano chiaro. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

