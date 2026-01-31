Jannik Sinner si infila nella trappola di Djokovic e non riesce a essere cinico. La sua partita finisce con ferite che lasciano scorie, mentre Djokovic si conferma ancora una volta uno dei giocatori più forti mentalmente. Nel frattempo, Carlos Alcaraz dimostra tutta la sua resistenza vincendo contro Zverev e conquistando le semifinali degli Australian Open. È stata una notte intensa, spiegata dai commenti di Ambesi e gli altri esperti di TennisMania.

La caduta di Jannik Sinner contro un Djokovic mentalmente devastante e la vittoria di un iper resistente Carlos Alcaraz su Alexander Zverev alle semifinali degli Australian Open sono stati i due argomenti principali dell’ultima puntata di TennisMania, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Quest’ultimo si è concentrato principalmente sulla prestazione del n.2 al mondo: “Mi sembra di stare in un incubo – ha detto Ambesi – Quelle 18 palle break di cui solo due concretizzate hanno un peso enorme. Il primo set l’ha dominato Jannik, nel secondo si è seduto, ha lasciato tanta iniziativa ed è finito nella rete di Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner è finito nella ragnatela di Djokovic e non è stato cinico. Ferite che lasciano scorie”

Approfondimenti su Jannik Sinner

Gli Australian Open avanzano con partite intense e decisive.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

“NON C’È PARAGONE.” L’Analisi di Djokovic che Cambia Tutto su Sinner e Alcaraz

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Ambesi: Credo nella ‘Sinner Mentality’. La domanda è perché sia stato fatto giocare a quell’ora; Ambesi: Sinner non è stato favorito: discorsi che danno fastidio. Shelton commette ancora diversi gratuiti; Monaco: Gli avversari non sono scarsi, ma Sinner è un superuomo. Impronosticabile una eventuale finale con Alcaraz; Ambesi: L’eliminazione di Fonseca apre il tabellone di Sinner. Cammino duro per Musetti.

Ambesi: Credo nella ‘Sinner Mentality’. La domanda è perché sia stato fatto giocare a quell’oraGli Australian Open proseguono a ritmo incalzante ed entrano nella fase più calda. Massimiliano Ambesi, nella nuova puntata di Tennismania, commenta i ... oasport.it

Novak Djokovic ha eliminato Jannik Sinner dagli Australian OpenJannik Sinner ha perso al quinto set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, non riuscendo a qualificarsi per la terza finale di fila. Sinner aveva vint ... ilpost.it

Un chirurgico Jannik SINNER ha sconfitto in tre set lo statunitense Ben Shelton conquistando l’accesso al turno di semifinale degli Australian Open per il terzo anno consecutivo. Il numero due al mondo, imbattuto contro i giocatori mancini dal 24 ottobre del 20 x.com

Un chirurgico Jannik SINNER ha sconfitto in tre set lo statunitense Ben Shelton conquistando l’accesso al turno di semifinale degli Australian Open per il terzo anno consecutivo. Il numero due al mondo, imbattuto contro i giocatori mancini dal 24 ottobre del 20 - facebook.com facebook