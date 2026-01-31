Alzheimer | aumento dei casi e solitudine delle famiglie in Casentino

In Casentino, i casi di Alzheimer sono in crescita. Le famiglie si trovano sempre più sole, senza sufficienti aiuti da parte delle istituzioni. La richiesta di assistenza, sia economica che psicologica, diventa sempre più forte. La situazione preoccupa chi si prende cura dei malati e chi vive vicino a loro.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Un aumento de i casi di Alzheimer in Casentino, una situazione di forte solitudine delle famiglie e una richiesta di maggiori aiuti assistenziali, economici e psicologici. Questa triplice emergenza è emersa dalla seconda tappa del convegno “Alzheimer, vietato abbandonare le famiglie” che, a Ponte a Poppi, ha riunito istituzioni, associazioni, professionisti e caregiver per fare il punto sulla diffusione della malattia nel territorio, sulle difficoltà quotidiane e sulla necessità di rafforzare una rete di servizi più vicina, integrata e strutturata. L’iniziativa è stata promossa da Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale della Casa di Riposo “Fossombroni” di Arezzo, e ha riunito decine di cittadini di tutte le età che hanno contribuito attivamente al dibattito con esperienze dirette, domande e riflessioni su una patologia che investe l’intero nucleo familiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il convegno “Alzheimer, vietato abbandonare le famiglie” fa tappa nel Casentino, portando attenzione alle sfide e alle esigenze delle persone affette dalla malattia e dei loro familiari.

