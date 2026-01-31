In Italia, la percezione di Giorgia Meloni cambia a seconda di chi la guarda. Per la sinistra, invece di essere un simbolo di destra dura, sembra quasi un angelo. La sua immagine si trasforma, come se fosse diventata un affresco in una chiesa, lontana dai soliti giudizi politici. La scena politica si fa più complessa e le opinioni si modificano in modo sorprendente.

Nell’epoca dei cortocircuiti della sinistra, anche il celebre aforisma di Johann Wolfgang von Goethe “la bellezza è negli occhi di chi guarda” trova una nuova declinazione e si trasforma in “la Meloni è negli occhi di chi guarda”. Perchè dopo averla descritta per anni come una sorta di diavolessa, oggi c’è chi la riconosce nelle Chiese in volti di cherubini. E quest’impressione di vedere ovunque la premier diventa addirittura un caso di contesa politica, come se anche questa fosse colpa della cattivissima e ora anche “eretica” Giorgia. La foto del mistero che fa saltare sulla sedia Repubblica. Questa mattina infatti, il quotidiano la Repubblica riporta la foto e la notizia della somiglianza post restauro di un angelo che avrebbe il volto della premier, al fianco del busto di Umberto II di Savoia nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Altro che diavolo: per la sinistra la Meloni è un angelo. E diventa un affresco in Chiesa

