In un clima di polarizzazione politica, la sinistra sembra aver rivalutato la figura di Giorgia Meloni. Dopo anni di critiche, ora la premier viene paragonata a un angelo e addirittura raffigurata come un affresco in chiesa. La battuta, che circola tra gli oppositori, sottolinea come le percezioni siano cambiate e come il dibattito si sia spostato verso interpretazioni più ironiche e meno ostili.

Nell’epoca dei cortocircuiti della sinistra, anche il celebre aforisma di Johann Wolfgang von Goethe “la bellezza è negli occhi di chi guarda” trova una nuova declinazione e si trasforma in “la Meloni è negli occhi di chi guarda”. Perchè dopo averla descritta per anni come una sorta di diavolessa, oggi c’è chi la riconosce nelle Chiese in volti di cherubini. E quest’impressione di vedere ovunque la premier diventa addirittura un caso di contesa politica, come se anche questa fosse colpa della cattivissima e ora anche “eretica” Giorgia, che sui social posta la foto e scrive: “No, decisamente non somiglio a un angelo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Altro che diavolo: per la sinistra la Meloni è un angelo. E diventa un affresco in Chiesa. La battuta della premier

In Italia, la percezione di Giorgia Meloni cambia a seconda di chi la guarda.

Un ritratto restaurato in una basilica di Roma fa parlare sui social.

