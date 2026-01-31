Altra valanga questa volta sul monte Ferrantino | il pericolo rimane marcato su tutte le Orobie

Questa mattina, il soccorso alpino è intervenuto sul Monte Ferrantino, dove si è staccata una valanga intorno alle 10. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma il pericolo sulle Orobie resta alto e le autorità continuano a monitorare la zona.

Soccorso alpino in azione nella mattinata di sabato 31 gennaio sul Monte Ferrantino, dal quale attorno alle 10 si è staccata una valanga. Un altro caso che ha fatto scattare l'allarme dopo quello di giovedì a Foppolo, che aveva coinvolto 9 persone. Secondo le prime informazioni, a causare il distacco (fortunatamente non di grandi dimensioni) sarebbe stato nuovamente uno sciatore impegnato su un tragitto non battuto: l'uomo sarebbe stato poi travolto dalla neve, riuscendo a uscirne autonomamente e indenne. Sulla zona si è alzato in volo, in via precauzionale, anche l'elisoccorso che insieme ai tecnici del Cnsas ha effettuato una ricognizione della zona per escludere il coinvolgimento di altre persone.

