Oggi è il 31 gennaio, il 31° giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano ancora 334 giorni alla fine dell’anno, 335 negli anni bisestili. È un giorno come tanti, ma segnato da eventi storici e curiosità che vengono ricordate ogni anno in questa data.

Il 31 gennaio è il 31º giorno del calendario gregoriano. Mancano 334 giorni alla fine dell'anno (335 negli anni bisestili).Santo del giorno: Sant'Abramo, vescovo di Arbela.Aforisma di GennaioGennaio fa il ponte e febbraio lo rompeISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi828 - Giunge.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Almanacco Sabato 31 gennaio

L'Almanacco di oggi, Sabato 3 gennaio, offre una panoramica sugli eventi storici, i compleanni, i santi e il proverbio del giorno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Almanacco Sabato 31 gennaio

Argomenti discussi: Almanacco | Sabato 31 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 31 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Almanacco | Sabato 31 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Sabato 31 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno.

Almanacco | Sabato 31 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 31 gennaio è il 31º giorno del calendario gregoriano. Mancano 334 giorni alla fine dell'anno (335 negli anni bisestili). Santo del giorno: Sant'Abramo, vescovo di Arbela. 828 - Giunge a Venezia il ... pisatoday.it

Sabato 31 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoOggi è il 31 gennaio. Chi è nato in questo giorno è intuitivo e visionario, con una spiccata capacità di osservare ciò che gli altri trascurano. È una persona che sa muoversi tra realtà e ... trevisotoday.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Sabato 31 gennaio Il sole sorge alle 07:43 e tramonta alle 17:33. Il culmine è alle 12:38. Durata del giorno nove ore e cinquanta minuti. La Luna sorge alle 07:35 con azimuth - facebook.com facebook