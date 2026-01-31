Ally Wollaston conquista la Cadel Evans Great Ocean Road Race Women 2026 e firma il bis a Geelong

Ally Wollaston vince ancora la Cadel Evans Great Ocean Road Race Women 2026, bissando il successo di Geelong. La ciclista australiana ha dominato la gara, dimostrando di essere in ottima forma. Il vento dell’estate australiana ha accompagnato la sua fuga verso il traguardo, mentre le avversarie faticavano a tenere il passo. Wollaston ha tagliato il traguardo con un margine importante, regalando ai suoi tifosi un’altra vittoria importante in questa stagione.

Il vento dell'estate australiana continua a soffiare a favore di Ally Wollaston, che conferma uno stato di forma eccellente conquistando la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race Women 2026. La portacolori della FDJ United – SUEZ ha alzato le braccia al cielo sul traguardo di Geelong, imponendosi in uno sprint poderoso che ha chiuso una giornata di corsa intensa e selettiva. La classica australiana, lunga 141 chilometri, si è accesa sin dalle prime battute grazie all'azione solitaria della svizzera Petra Stiasny (Human Powered Health), protagonista di una lunga fuga iniziata subito dopo il via e conclusasi quando mancavano circa 35 chilometri all'arrivo.

