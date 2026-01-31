Allo United finisce l’era degli scienzati Con Carrick si torna alle tradizioni della casa e per ora si vince anche

Il Manchester United ha deciso di tornare alle radici. Con l’arrivo di Carrick in panchina, i Red Devils puntano su un calcio più semplice e diretto, come ai tempi di Sir Alex Ferguson. Finora, il cambio di rotta sembra funzionare: la squadra vince e si riavvicina ai risultati di un tempo. La strada sembra tracciata, e i tifosi sperano che questa scelta porti stabilità e successi duraturi.

Il Manchester United torna all’antico. Torna all’epoca di S ir Alex Ferguson. Non tanto per la volontà di conquistare i successi, che non manca mai, quanto per i pochi concetti, semplici, insegnati alla squadra. Sono questi che ne hanno fatto un club ai vertici mondiali che su sta perdendo negli ultimi anni. Con o senza Carrick, lo United la prossima estate sarà al suo settimo allenatore in poco più di 12 anni. Il terzo nelle ultime quattro stagioni. Lo “United Way” non è tanto un insieme di regole codificate quanto un calcio del tipo “lo riconosco quando lo vedo”. Carrick e il suo staff tecnico hanno riportato in auge alcune delle vecchie qualità intangibili che molti associano allo United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allo United finisce l’era degli scienzati. Con Carrick si torna alle tradizioni della casa (e per ora si vince anche) Approfondimenti su Manchester United Carrick Manchester United, ora è anche ufficiale: è lui l’allenatore dei Red Devils fino al termine della stagione! Il comunicato e le sue prime parole Il Manchester United ha annunciato ufficialmente che Michael Carrick sarà l'allenatore della squadra fino alla fine della stagione, successivamente all'esonero di Amorim. Cambi sensati e giocatori nei ruoli adatti: la rivoluzione semplice di Carrick allo United Il Manchester United guidato da Michael Carrick ha continuato a mostrare miglioramenti, ottenendo una vittoria significativa sul campo dell'Arsenal. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Manchester United Argomenti discussi: Arsenal sconfitto, si avvicinano City e Aston Villa; Masone vs United Carpi, cronaca e tabellino; Onana, anche in Inghilterra auspicano un suo clamoroso ritorno all'Inter: dall'incontro con agli agenti alle sensazioni estive; Il RB Lipsia sciocca lo United: finisce il primo tempo. Allo United finisce l’era degli scienzati. Con Carrick si torna alle tradizioni della casa (e per ora si vince anche)Allo United finisce l'era degli scienzati. Con Carrick calcio veloce, Academy rivalutata e giocatori lanciati dalla Primavera (Athletic) ... ilnapolista.it Casette d’Ete 1968 Calcio Coppa Marche 2025/26 Quarti di finale - Gara di andata PICENO UNITED - CASETTE D’ETE 8 a 2 Parte male e finisce peggio la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Marche per i biancorossi di mister Raffaeli che in Ascoli, su facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.