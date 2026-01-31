Allisson Santos è impaziente di arrivare a Napoli dopo la telefonata di Conte Corsport

Allisson Santos ha voglia di mettersi in viaggio verso Napoli. Dopo la chiamata di Conte, il brasiliano classe 2002 aspetta di sapere se il trasferimento si farà. Il club azzurro sta cercando di portarlo in prestito dallo Sporting Lisbona per sostituire Noa Lang, che è passato al Galatasaray. La trattativa è in piedi e il giocatore sembra pronto a lasciare il Portogallo.

Il Napoli sta provando ad ingaggiare Allisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Il brasiliano classe 2002 verrebbe ad essere il sostituto di Noa Lang, approdato al Galatasaray. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo e l’annuncio è atteso nelle prossime ore come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport che racconta anche la reazione del calciatore brasiliano alla telefonata di Antonio Conte che gli ha spiegato il suo Napoli e non solo. “Ormai ci siamo: il Napoli è pronto a chiudere l’acquisto dell’ala sinistra brasiliana dello Sporting Lisbona e lui si prepara a volare in Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli si muove veloce per Allisson Santos.

