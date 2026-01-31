Questa mattina, alla conferenza stampa, Spalletti ha spiegato il metodo dietro all’“allenamento invisibile” della Juventus. Ha chiarito che si tratta di un approccio diverso, meno visibile agli occhi di tutti, ma molto importante per migliorare la preparazione dei giocatori. I tifosi vogliono capire come la squadra si prepara senza fare grandi clamori, e il tecnico ha spiegato che questa strategia permette di lavorare in modo più mirato e senza pressioni esterne.

Allenamento invisibile Juve, cos’è e cosa intendeva dire Spalletti in conferenza stampa. Svelato il metodo del tecnico toscano!. Luciano Spalletti ha parlato nella conferenza stampa antecedente al match di domani tra Parma e Juventus. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’allenatore bianconero ha citato anche un allenamento invisibile, spiegando nel dettaglio di cosa si tratta. Di seguito le sue dichiarazioni. ALLENAMENTO INVISIBILE – «È la definizione corretta perché non si vede, stanno a casa. Pensano ad avere un pensiero per quello che è il momento del ritorno. Oggi ci dobbiamo preparare alla partita di domani e non è un inserimento al lavoro settimanale che facevamo ma va fatto uno switch mentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Allenamento invisibile Juve, cos'è e cosa intendeva dire Spalletti in conferenza stampa. Svelato il metodo!

Nella conferenza stampa, l’allenatore Spalletti ha espresso apprezzamenti per il talento della Primavera della Juventus, in particolare per le qualità di dribbling di Elimoghale Juve.

NAPOLI-JUVE, Spalletti in Conferenza Stampa: “La Juventus è Fatta Per Vincere”

