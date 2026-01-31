Le strade di Roma si riempiono di rifiuti abbandonati. In diversi quartieri, come Via Garigliano, San Vittore e corso Nuovo, cittadini e passanti segnalano accumuli di spazzatura lungo le vie. Le segnalazioni si moltiplicano sui social, mentre le autorità cercano di intervenire per arginare il problema.

Via Garigliano, San Vittore, via Monte Acuto, via Elisei, corso Nuovo. Sono solo alcune delle zone da cui arrivano segnalazioni relative all’abbandono di rifiuti di vario genere lungo la strada. Più di un cittadino ha postato le foto dei rifiuti abbandonati sul gruppo facebook “Foligno segnalazioni“ e l’appello per chiedere la rimozione è rivolto ovviamente alla Vus. I post più recenti sono quelli che arrivano da via Garigliano e da San Vittore. Nel primo caso proprio ieri mattina un cittadino ha segnalato l’accumulo incontrollato nelle vicinanze del cassonetti di numerosi sacchi neri. "L’accumulo continuo – scrive l’utente – sta creando degrado e cattivi odori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme “rifiuti selvaggi“ sulle strade. Raffica di segnalazioni social

Approfondimenti su Rifiuti Selvaggi

A Monza, numerose segnalazioni indicano che alcune strade e incroci rimangonoal buio, sollevando preoccupazioni per la sicurezza.

L'inciviltà e l'abbandono dei rifiuti continuano a rappresentare un grave problema a Massa, con numerose segnalazioni da parte di cittadini e associazioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rifiuti Selvaggi

Argomenti discussi: Allarme rifiuti selvaggi sulle strade. Raffica di segnalazioni social; Bergamo raddoppia i controlli contro i rifiuti selvaggi: oltre 1.500 multe.

Allarme rifiuti selvaggi sulle strade. Raffica di segnalazioni socialVia Garigliano, San Vittore, via Monte Acuto, via Elisei, corso Nuovo. Sono solo alcune delle zone da cui arrivano segnalazioni relative all’abbandono di rifiuti di vario genere lungo la strada. Più d ... lanazione.it

Rifiuti, è allarme inciviltà: Abbandoni selvaggi. Più controlli e sanzioniMassa, 10 dicembre 2025 – Una lunga scia di denunce di associazioni e cittadini, sempre relative al triste problema dell’abbandono dei rifiuti che ormai si registra in molte zone della città: ... lanazione.it

Rifiuti scoperti grazie agli elicotteri in zona ASI: allarme ambientale fra Marina di Modica e Maganuco - facebook.com facebook