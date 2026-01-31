Allarme per la fuga di gas Disposto lo sgombero

Paura a Recanati, dove ieri mattina è scattato l’allarme fuga di gas in via Fiume. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti subito, ordinando lo sgombero dello stabile. Le famiglie sono state fatte uscire in fretta per evitare rischi. Al momento, non ci sono feriti, ma l’area resta sotto controllo mentre si cerca di individuare la causa della perdita.

Paura nella giornata di ieri in via Fiume a Recanati, dove intorno alle 9 è stata segnalata una fuga di gas all'interno di uno stabile in via Fiume, abitato da più nuclei familiari. L'allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno avvertito un intenso odore di gas. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Macerata e la polizia municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a disporre la chiusura precauzionale della fornitura di metano, per consentire gli accertamenti tecnici. Secondo le prime informazioni raccolte, la dispersione di gas sarebbe riconducibile a irregolarità riscontrate sull'impianto interno dello stabile.

