I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina alla scuola primaria di via Braschi, a Bruzzano, dove due aule sono state allagate. Gli alunni delle classi coinvolte sono stati spostati in altri ambienti per garantire la sicurezza. Nessuno si è fatto male. La scuola ha già avviato le verifiche per capire cosa abbia causato il problema.

Vigili del fuoco in azione ieri mattina alla scuola primaria di via Braschi, che fa parte dell’istituto comprensivo Cesare Cantù, in zona Bruzzano. A fare scattare la chiamata e l’intervento è stato un guasto ad un calorifero, che ha iniziato a perdere. L’aula si è allagata improvvisamente e l’acqua è filtrata anche nel corridoio e in un’altra aula al piano inferiore, entrambe off-limits. I bambini delle due classi non sono stati fatti evacuare ma hanno dovuto traslocare in altri spazi della scuola mentre sono stati chiamati i tecnici del Comune di Milano, al lavoro per le riparazioni del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allagate due aule della primaria di Bruzzano, classi spostate

