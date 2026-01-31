Allagamenti situazione insostenibile Così nasce la cittadinanza anfibia
In molti chiedono interventi concreti per risolvere i frequenti allagamenti a Marina di Massa. La situazione diventa sempre più insostenibile, tanto che qualcuno scherza ormai sulla nascita di una “cittadinanza anfibia”. Intanto, un muro artistico al pontile lancia una frecciatina all’amministrazione comunale, che non riesce ancora a mettere fine a questi problemi.
Prendendo spunto dal muro artistico al pontile di Marina di Massa, il Patto per il Nord affonda la sua critica, con ironia, nei confronti dell’amministrazione comunale sul problema degli allagamenti. "Il Patto per il Nord – si legge in una nota – prende atto con vivo interesse del recente dipinto realizzato per la chiusura del pontile a Marina di Massa, nel quale compaiono figure che ricordano simpaticamente degli uomini rana. Un’opera che, a questo punto, sembra anticipare la nuova visione dell’amministrazione: una città in cui i cittadini non si muovono più su strade asciutte ma si allenano quotidianamente alla vita anfibia". 🔗 Leggi su Lanazione.it
