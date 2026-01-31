Il Napoli ha concluso l’affare Alisson Santos con lo Sporting CP. L’attaccante brasiliano classe 2002 si sta preparando a vestire la maglia azzurra, anche se l’ufficialità definitiva arriverà solo dopo la decisione su Lookman. La società partenopea lavora per rinforzare l’attacco, ma aspetta ancora di chiudere il caso dell’esterno inglese.

"> Il Napoli ha definito l’operazione Alisson Santos, trovando l’intesa con lo Sporting CP per l’arrivo dell’esterno offensivo brasiliano classe 2002. Come riportato da Alfredo Pedullà, l’accordo tra i due club è già stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da circa 4 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 14,5 milioni. Un rinforzo offensivo in più per Antonio Conte, con il Napoli che ha deciso di affondare definitivamente su Alisson Santos dopo aver preso atto delle difficoltà nel chiudere per Kamaldeen Sulemana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alisson, il Napoli ha chiuso ma aspetta la decisione su Lookman

Approfondimenti su Napoli Alisson

Questa mattina il mercato si infiamma con diverse trattative in corso.

In queste ultime ore il mercato del Napoli si complica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Alisson

Argomenti discussi: Chi è Alisson Santos, l'obiettivo del Napoli che ha stregato Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana; Napoli, chi è Alisson Santos: il brasiliano che imita Leao e piace a Conte; Calciomercato Napoli, Sulemana e Alisson Santos: le ultime sui nomi per l'attacco; Napoli su Alisson Santos e Fortini dopo Giovane: dal mercato di gennaio nasce un sospetto sul futuro di Conte.

Calciomercato Napoli: l'assalto finale per Alisson SantosTutto su Alisson Santos. Poche ore per chiudere, ora il Napoli ha fretta: ha il sì dell’esterno brasiliano (4 anni e mezzo di contratto a quasi 2,7 milioni a stagione) ma Manna ... ilmattino.it

MERCATO - Cammaroto svela a NM: Napoli, accordo raggiunto con lo Sporting per Alisson SantosNAPOLI - Accordo raggiunto in serata tra Napoli e Sporting Lisbona per Alisson Santos. Decisiva la call di oggi pomeriggio tra il d.s. Manna e la dirigenza del club portoghese che ha dato l’ok al pres ... napolimagazine.com

Lo #Sporting ha accettato l’offferta del #Napoli per #Alisson • Prestito di 4 mln • Diritto di riscatto a 14,5 mln #calciomercato x.com

Ormai è fatta! #Alisson è del Napoli #ForzaNapoliSempre #NOISIAMOILNAPOLI #sscnapoli #napoli - facebook.com facebook