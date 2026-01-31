Alcolici venduti ai minorenni e non solo | chiude un locale del centro

I carabinieri altoatesini hanno chiuso un locale nel centro città dopo aver scoperto che vendeva alcolici ai minorenni e non solo. L’operazione è durata alcuni giorni e si è conclusa con una chiusura forzata dell’esercizio pubblico.

Si è conclusa con la chiusura forzata di un esercizio pubblico un'indagine condotta nei giorni scorsi dai carabinieri altoatesini. Il fatto è successo a Bressanone e il locale in questione, secondo i riscontri delle forze dell'ordine, era soggetto a "gravi criticità gestionali e di sicurezza".

