Albino fiamme in un’azienda | intervengono i vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio in via Pertini ad Albino. Le fiamme sono divampate all’interno di un’azienda che si occupa di opere civili e servizi di nettezza urbana. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni all’edificio sembrano ingenti. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause dell’incendio.

Albino. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio in via Pertini, all'interno di un'azienda specializzata in opere civili e servizi di nettezza urbana. L'allarme è scattato attorno alle 13, quando del fumo nero è stato notato alzarsi da una zona adibita a deposito dei rifiuti: immediata la richiesta di soccorso, con i vigili del fuoco arrivati sul posto in poco tempo a bordo di tre mezzi. Il rogo non dovrebbe aver provocato grossi danni né feriti gravi, anche se il personale medico ha soccorso quattro persone di 42, 48, 58 e 64 anni e una di loro è stata portata in codice verde all'ospedale di Alzano.

