Continuano le polemiche sul taglio degli alberi in via Bozzini. Dopo le proteste degli ambientalisti, Paolo Festa, consigliere delegato all’Ambiente di Città Metropolitana, difende l’intervento. Dice che i benefici del progetto Spugna superano le critiche e che le alberature sacrificata sono un passo necessario per migliorare la zona. Le contestazioni non si placano, ma l’amministrazione insiste: l’intervento porterà vantaggi a lungo termine.

Continua a tenere banco il taglio degli alberi in via Bozzini: Paolo Festa, consigliere delegato all’Ambiente di Città Metropolitana, difende l’intervento dopo la nuova protesta degli ambientalisti. "Spiace dover nuovamente leggere queste polemiche, già emerse tempo fa e a cui avevamo risposto con dovizia di particolari - spiega Paolo Festa - Il Progetto Spugna nasce proprio in un’ottica di transizione ecologica e di miglioramento dell’impatto ambientale delle nostre città. La sostituzione di piante in condizioni non propriamente ottimali, con l’aggiunta di numerose nuove alberature, tra l’altro richiesta dal Comune, va a migliorare la situazione esistente dal punto di vista ecologico e del cambiamento climatico, rispondendo anche a esigenze di funzionalità e sicurezza, di cui una Pubblica Amministrazione deve tener sempre conto nelle sue scelte per il territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alberi “sacrificati“ per il Progetto Spugna: "Proteste inutili, i benefici saranno importanti"

Approfondimenti su Alberi Sacrificati

A Opera, il cantiere della Città metropolitana di Milano per il “progetto spugna” in via Bozzini è stato avviato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alberi Sacrificati

Argomenti discussi: Alberi sacrificati per il Progetto Spugna: Proteste inutili, i benefici saranno importanti; Check su 406 alberi sospetti Via altre dodici piante a rischio; Franchi, il cantiere avanza. Traslocano 13 chioschi. Blitz di notte per gli alberi; Alberi, siepi, panchine e giochi d’acqua. Gli architetti ridisegnano le piazze del Tigullio.

Alberi, piano di abbattimento per 224 piante pericolanti. Protesta in strada: «La sicurezza è fondamentale, ma il metodo è sbagliato»MONTEGROTTO TERME (PADOVA) - Monta la protesta per il piano di abbattimento di 224 alberi giudicati pericolanti che è stato avviato lunedì in varie zone del centro di ... ilgazzettino.it

Alberi sacrificati in via Cecati per liberare l’ingresso pedonaleErano nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Così Ugo Pellini a proposito del Pino silvestre e del Pino dell’Himalaya del parco del Legno, in via Cecati, eliminati i giorni scorsi insieme ad ... ilrestodelcarlino.it

Il progetto Spugna di Via Bozzini Che cosa e quanti sono i progetti Spugna avviati da Città Metropolitana (CMM) e CAP Holding SpA (gestore del servizio idrico integrato di CMM) Sono 90 interventi per €50 mln finanziati dal PNRR, previsti in 32 comuni della - facebook.com facebook