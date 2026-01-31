Al via il movimento contro l’espansione silenziosa delle macchinette da gioco in città

A Bologna e in tutta l’Emilia-Romagna, cittadini, esperti e associazioni si sono messi in movimento contro l’espansione silenziosa delle macchinette da gioco. Molti di loro denunciano che il fenomeno sta crescendo senza che le istituzioni facciano abbastanza, e ora si organizzano per fermarlo. La questione sta creando tensioni in città, con chi chiede regole più stringenti e chi teme che la situazione possa peggiorare.

A Bologna e in tutta l’Emilia-Romagna è in corso un movimento crescente di cittadini, esperti e associazioni che si oppongono all’espansione silenziosa delle macchinette da gioco, segnalando un fenomeno che, secondo loro, è stato sistematicamente sottovalutato dalle istituzioni. I numeri parlano chiaro: negli ultimi anni, nel solo bacino emiliano-romagnolo, sono stati puntati oltre dieci miliardi di euro su slot machine e giochi elettronici, con una perdita netta stimata intorno a 1,6 miliardi di euro per i giocatori. Questi dati, raccolti da un gruppo di ricercatori indipendenti, mettono in luce un problema sociale e economico di dimensioni preoccupanti, che però non viene adeguatamente documentato o comunicato al pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

