al primario di trento spetta un risarcimento

Dopo l’assoluzione, il primario di Trento riceve un risarcimento di 240 mila euro. Il medico, coinvolto ingiustamente nel caso di Sara Pedri, ottiene finalmente giustizia economica. La sentenza ha riconosciuto che non ci sono colpe e ora può riprendersi dalle conseguenze di un procedimento che lo ha penalizzato senza motivo.

Dopo l’assoluzione, il medico ingiustamente coinvolto nel caso di Sara Pedri si vede riconosciuti 240.000 euro. La notizia è di due giorni fa, ultimo atto, almeno sul piano economico, di una vicenda che si trascina da quasi cinque anni. E che ha distrutto la carriera di un medico. Oltre 240.000 euro di risarcimento per un licenziamento illegittimo, calcolato secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale. Ventiquattro mensilità, interessi e rivalutazione compresi. È questa la decisione che chiude il lungo contenzioso tra l’Azienda sanitaria provinciale e Saverio Tateo, ex primario di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, allontanato nel 2021 nel pieno del caso legato alla scomparsa della ginecologa Sara Pedri. 🔗 Leggi su Laverita.info

