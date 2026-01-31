Questa sera alle 19.30 e domani alle 16.30 al Metastasio si tengono le ultime repliche di

Oggi alle 19.30 e domani alle 16.30 al Metastasio ultime repliche per La gatta sul tetto che scotta (foto) con la regia di Leonardo Lidi dal celebre dramma di Tennessee Williams. Si tratta di un testo rabbioso, intriso della morte dei sentimenti e delle illusioni, dove la famiglia è campo di battaglia, la casa una trappola, la festa di compleanno una resa dei conti con il patriarca malato, i figli in lotta per l’eredità e una moglie disposta a mentire pur di non perdere tutto. Dentro una scenografia bianca e marmorea, si consuma il dramma crudo e irriverente di un "ridicolo presepe vivente" – come lo definiva lo stesso autore – in cui ogni ruolo sociale diventa una gabbia e dove tutti i personaggi sono mascherati da qualcosa che non vorrebbero essere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Met La gatta sul tetto che scotta

