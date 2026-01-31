Al MAXXI la mostra Franco Battiato Un’altra vita La nipote | Così portiamo alle nuove generazioni il suo messaggio per capire che amore e gentilezza abbattono i muri

Al MAXXI apre la mostra “Franco Battiato. Un’altra vita”, a cinque anni dalla scomparsa del cantautore. La nipote Grazia Cristina Battiato spiega che l’obiettivo è portare alle nuove generazioni il suo messaggio di amore e gentilezza, per dimostrare che questi valori possono abbattere ogni muro. La mostra, curata da Giorgio Calcara e coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI, vuole essere un omaggio semplice e diretto a un artista che ha lasciato un segno profondo nella musica e nella cultura italiana.

Al museo MAXXI, a cinque anni dalla morte, arriva la mostra Franco Battiato. Un'altra vita. Coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI, è stata curata da Giorgio Calcara con la nipote Grazia Cristina Battiato, figlia del fratello Michele. Organizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare di Alessandro Nicosia in collaborazione con la Fondazione Franco Battiato ETS, è stata creata, come ha detto Grazia Cristina Battiato nella presentazione della mostra venerdì, "per portare alle nuove generazioni il messaggio di Franco Battiato perché possano, attraverso la sua musica e la sua arte, capire che l'amore e la gentilezza abbattono i muri".

