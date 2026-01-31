Al finale del contest Biscotti Revolution? C’era anche una pasticcera trentina!

Al termine del contest “Biscotti Revolution”, una pasticcera trentina si è fatta notare. La competizione, organizzata da Petra Molino Quaglia e Dolcesalato, premia i giovani talenti che si sfidano nella preparazione di un classico dolciario italiano: il biscotto. La partecipante proveniente dal Trentino ha dimostrato creatività e abilità, suscitando l’attenzione dei giudici e del pubblico presente.

C’era anche una concorrente trentina alla scorsa edizione di Biscotti Revolution, il contest firmato Petra Molino Quaglia e Dolcesalato che valorizza i giovani talenti lanciando una sfida sulla produzione di uno dei grandi classici dell’identità dolciaria italiana: il biscotto, appunto.Stiamo.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Biscotti Revolution Al Tenax la finale del Rock Contest La finale del Rock Contest di Controradio si svolgerà domenica 14 dicembre al Tenax di Firenze, luogo storico che ha visto nascere il concorso nel 1984. Anche una trentina tra gli italiani bloccati sull'isola paradisiaca di Socotra Attualmente, circa 650 turisti provenienti da tutto il mondo, tra cui quasi 100 italiani, si trovano bloccati sull’isola di Socotra, nell’Oceano Indiano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Biscotti Revolution Argomenti discussi: Red Bull Basement 2026, al via le iscrizioni: la finale del contest per startup sarà in Silicon Valley; Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest 2026; San Marino Song Contest, l’altro Festival riparte da Simona Ventura; Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest 2026: Ho sempre desiderato poterlo presentare. Red Bull Basement 2026, al via le iscrizioni: la finale del contest per startup sarà in Silicon ValleyAperte le candidature per la nuova edizione del programma che supporta giovani innovatori. In palio un premio da 100 mila euro che verrà assegnato in California, nel cuore dell’ecosistema tech ... corriere.it 1MNEXT2026, si aprono oggi le iscrizioni al contestPartono oggi le iscrizioni a 1MNEXT2026, la nuova edizione del contest dedicato agli artisti emergenti nell'ambito del Concertone di Roma. spettakolo.it Congratulazioni a Chiara Masino di @cocebakery Si chiude ufficialmente Biscotti Revolution e una cosa è certa: adrenalina, emozioni e biscotti non sono mai mancati! Un applauso speciale alla vincitrice e a tutti i partecipanti: siete stati straordinari! Vedere - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.