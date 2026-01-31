Agricoltura biologica | 3,5 milioni a sostegno delle aziende

La Regione ha aperto il bando per aiutare le aziende agricole che vogliono passare all’agricoltura biologica. Sono disponibili 3,5 milioni di euro per il 2026. Le imprese interessate possono fare domanda per ricevere un sostegno diretto e avviare o ampliare le loro pratiche sostenibili. La misura mira a favorire un settore in crescita e più rispettoso dell’ambiente.

La Regione ha aperto il bando per il sostegno alle aziende agricole che praticano o intendono avviare l'agricoltura biologica, mettendo a disposizione 3,5 milioni di euro per l'annualità 2026. L'intervento rientra nella misura Sra29 del Csr (Complemento di Sviluppo Rurale) e prevede contributi ad ettaro destinati alle aziende agricole che adottano sistemi di produzione biologica certificata o che scelgono di intraprendere il percorso di conversione. Il bando si articola in due azioni distinte: Sra 29.1, dedicata alla conversione all'agricoltura biologica; Sra 29.2, rivolta al mantenimento dell'agricoltura biologica già certificata.

