Agenti ferraresi alle Olimpiadi 2026 | la Questura in prima linea per la sicurezza

Quattro agenti della Questura di Ferrara sono già sul campo per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Sono impegnati nei servizi di sicurezza e ordine pubblico, lavorando dietro le quinte di uno degli eventi sportivi più grandi a livello mondiale.

Quattro poliziotti impegnati nei servizi di ordine pubblico a Milano-Cortina, tra professionalità e orgoglio di rappresentare il territorio C’è anche un po’ di Ferrara dietro le quinte delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Quattro agenti della Questura estense sono infatti impegnati nei servizi di sicurezza e ordine pubblico legati a uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti al mondo. Un impegno che va oltre i confini provinciali e che rappresenta motivo di orgoglio per il territorio. Le Olimpiadi non sono solo gare e medaglie, ma anche organizzazione, prevenzione e presenza costante delle forze dell’ordine, chiamate a lavorare dietro le quinte affinché tutto si svolga in modo sereno per atleti, delegazioni e spettatori.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Ferrara Olimpiadi

Gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) arriveranno a Milano per le Olimpiadi invernali che inizieranno il 6 febbraio.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ferrara Olimpiadi

Argomenti discussi: Ice a Milano, c'è la conferma. Sala: Milizia che uccide, non sono i benvenuti; L'Ice arriva in Italia per la sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina; Roma invia 50 agenti di polizia locale a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026; Cosa faranno davvero in Italia gli agenti dell'Ice per le Olimpiadi Milano-Cortina.

Chi sono gli agenti dell’ICE che verranno alle Olimpiadi Milano Cortina e cosa potranno fare in ItaliaIl Viminale ha dato delle indicazioni su cosa verrà a fare, effettivamente, l'ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina ... fanpage.it

Ice: 'Nostri agenti alle Olimpiadi invernali'. Piantedosi vede l'ambasciatore. Tajani, 'Non saranno nelle strade'Supporto al servizio di sicurezza diplomatica Usa e all'Italia', ha detto un portavoce dell'Agenzia all'Afp (ANSA) ... ansa.it

Corsera: “Scontato Dumfries via a luglio! Già a gennaio Gli agenti fanno sapere che…” - facebook.com facebook